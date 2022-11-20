Характеристики товара
Описание
Длина: 2110 мм
Ширина: 760 мм
Высота: 615/810 мм
Выбирая стационарный массажный стол, многие отдают предпочтение самой дорогой продукции, считая что чем дороже стол, тем он лучше. Но такое мнение далеко не правильное. Профессиональные массажисты никогда не используют в своих салонах столы, которые стоят кучу денег, так как все их возможности зачастую не используются. Исключение составляют лишь те, кто желает удивить клиента ярким дизайном.
Для тех же кто знает толк и бережно относится к своим деньгам, специалисты US MEDICА разработали массажный стол «Atlant» который является отличным сочетанием цена/качество. У этого стола нет ничего лишнего, но зато он выполнен из полностью натуральных материалов. Каркас стола изготовлен из древесины, которая плотно обтянута прочной кожей.
Вес стола составляет всего 35 кг, при допустимой нагрузке в 1815 кг. Регулируемые ножки позволяют выбрать оптимальную высоту, а удобная полка послужит Вам для расстановки всех необходимых вещей для массажа. Стол не имеет складной конструкции, поэтому он невероятно удобен - нет складок, а подголовник позволит клиенту удобно положить голову не препятствуя дыханию и не прижимая глаз. Всё это говорит о том, что купить недорого качественный и удобный стол это реально.