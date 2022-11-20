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Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp - фото 1Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp - фото 2Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp - фото 3Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp - фото 4

Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2110 мм

Ширина: 760 мм

Высота: 610/810 мм

Массажный стол US MEDICA "Olimp" является стационарной моделью высшего класса. Совмещая в себе простоту и качество. Инженерам удалось создать настоящий хит, который можно купить относительно недорого и при этом Вы получите всё необходимое в одном флаконе.

При весе всего 46 кг, стол легко выдерживает нагрузку в 1800 кг! Такие возможности открываются благодаря конструкции из бука, который отличается лёгкостью и прочностью. Верх обшит плотной кожей, с поверхности которой легко стираются любые пятна. Приятной особенностью также является пневматическая спинка, которая легко регулируется за считанные секунды, дополнительные подголовники и подлокотники, которые могут быть установлены в нескольких местах, чтобы клиенту было максимально комфортно.

Если Вы не привыкли платить за лишние функции, желая получить качественную «основу» за разумные деньги, то массажный стол «Олимп» создан специально для вас. С ним Вы получите качество и надёжность, а также все преимущества, которые содержат в себе раскладные модели - легкость переноски с места на место, быстроту сборки и разборки для транспортировки. Почувствуйте всё преимущество от качества которое создали для Вас специалисты US MEDICA.

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