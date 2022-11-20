Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650/850 мм
- Ширина750 мм
- Длина1850 мм
- Вес36.4 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для круглых столов
Ручник официанта, черный
Ножка деревянная 45
Ножка деревянная гнутая 38
Ножка деревянная гнутая 40
Ножка деревянная гнутая 37
Ножка деревянная гнутая 35
Диван Честер двухместный
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная