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Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1850 мм

Ширина: 700 мм

Высота: 580/770 мм

Стационарный массажный стол деревянный FIX-A1.

Технические характеристики:

Рама: Бук

Количество секций: 2

Количество функций: 2

- размер 1 секции: 70х60см

- механический подъем головной секции : 0° - 70°

- размер 2 секции (неподвижная) 70х120см

- регулировка высоты: 58 -77см

- полка: 45х140см

- высота полки от пола: 31см

Нагрузка: 300 кг

Поверхность: Винил-люкс

Поролон: 60 мм

Цвет: синий; бежевый

Cтатическая нагрузка 1200кг!

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