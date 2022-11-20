Характеристики товара
Описание
Длина: 1850 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 580/770 мм
Стационарный массажный стол деревянный FIX-A1.
Технические характеристики:
Рама: Бук
Количество секций: 2
Количество функций: 2
- размер 1 секции: 70х60см
- механический подъем головной секции : 0° - 70°
- размер 2 секции (неподвижная) 70х120см
- регулировка высоты: 58 -77см
- полка: 45х140см
- высота полки от пола: 31см
Нагрузка: 300 кг
Поверхность: Винил-люкс
Поролон: 60 мм
Цвет: синий; бежевый
Cтатическая нагрузка 1200кг!