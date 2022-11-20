Характеристики товара
Описание
Длина: 1860 мм
Ширина: 760 мм
Высота: 580/770 мм
Стационарный массажный стол деревянный FIX-A1(МСТ 7Л)
Рама: Бук –гарантия3 года!
Общий размер:185x70 см.
Количество секций ложа: 2
- размер спинной секции: 70х60 см.
- механический подъем головной секции : 0° - 70°
- размер 2 секции (неподвижная, ножная) 120х70 см.
- регулировка высоты: 58-77 см.
- полка: 45х140см
- высота полки от пола: 31смСпинная секция: 0° - 70°
Нагрузка: 300 кг
Поверхность: Винил-люкс
Поролон: 6 см.Цвет: Бежевый; Кофе с молоком; Коричневый
Cтатическая нагрузка 1200 кг!