Товар в корзине. Перейти
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A - фото 1Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A - фото 2

Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Следующий Кушетка массажная Космо
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2

Характеристики товара

Описание

Длина: 1860 мм

Ширина: 760 мм

Высота: 580/770 мм

Стационарный массажный стол деревянный FIX-A1(МСТ 7Л)

Рама: Бук –гарантия3 года!

Общий размер:185x70 см.

Количество секций ложа: 2

- размер спинной секции: 70х60 см.

- механический подъем головной секции : 0° - 70°

- размер 2 секции (неподвижная, ножная) 120х70 см.

- регулировка высоты: 58-77 см.

- полка: 45х140см

- высота полки от пола: 31смСпинная секция: 0° - 70°

Нагрузка: 300 кг

Поверхность: Винил-люкс

Поролон: 6 см.Цвет: Бежевый; Кофе с молоком; Коричневый

Cтатическая нагрузка 1200 кг!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стационарный массажный стол деревянный FIX-1AНастоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
15

Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A

Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
6

Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2

Кушетка массажная КосмоНастоящее фото товара Кушетка массажная Космо, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
9

Кушетка массажная Космо

Кушетка массажная Космо LUXНастоящее фото товара Кушетка массажная Космо LUX, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
10

Кушетка массажная Космо LUX

Массажный стол US MEDICA BORA-BORAНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
9

Массажный стол US MEDICA BORA-BORA

Массажный стол US MEDICA MALIBUНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA MALIBU, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
13

Массажный стол US MEDICA MALIBU

Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная SPA WC01, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена
8

Кушетка деревянная массажная SPA WC01

Настоящее фото товара Кушетка для спа кабинета SPA80, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена
15

Кушетка для спа кабинета SPA80

Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена
10

Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02

Настоящее фото товара Кресло косметологическое Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена
8

Кресло косметологическое Оливия

С этим товаром покупают
Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
13

Тележка для круглых столов

Chester диван 3-х местныйНастоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
170 690
Оптовая цена
8

Chester диван 3-х местный

Настоящее фото товара Стеллаж 63, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
6

Стеллаж 63

Настоящее фото товара Стеллаж 64, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
11

Стеллаж 64

Полукресло пластиковое Alice, хром, ленНастоящее фото товара Полукресло пластиковое Alice, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Полукресло пластиковое Alice, хром, лен

Настоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
5

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, лен

Подстолье металлическое 1032EMНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1032EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
5

Подстолье металлическое 1032EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1006EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1006EM

В наличии 30 шт.
Парта Profi №3, белыйНастоящее фото товара Парта Profi №3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена
15

Парта Profi №3, белый

Другие товары из разделамассажные столы
Кушетка массажная ОливияНастоящее фото товара Кушетка массажная Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена
5

Кушетка массажная Оливия

Кушетка 3007 одномоторнаяНастоящее фото товара Кушетка 3007 одномоторная, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
5

Кушетка 3007 одномоторная

Кушетка 3007 двухмоторная Настоящее фото товара Кушетка 3007 двухмоторная , произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
6

Кушетка 3007 двухмоторная

Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA AtlantНастоящее фото товара Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
13

Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant