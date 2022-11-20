Характеристики товара
Описание
Упаковка:
Кол-во: 1 шт..
Размер: 188x68x20 см.
Вес: 33 кг.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Длина1850 мм
- Глубина660 мм
- Вес30 кг
Упаковка:
Кол-во: 1 шт..
Размер: 188x68x20 см.
Вес: 33 кг.
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