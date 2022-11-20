Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота660 мм
- Ширина500 мм
- Длина1850 мм
- Вес30 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для стульев
Ручник официанта, серый
Кресло мужское Барбер МД-8763
Диван Палермо
Подстолье Кенмэр
Подстолье Портмаги
Подстолье Ратмор
Подстолье Кантерк
Подстолье Фетард, черный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная