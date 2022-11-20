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Стационарный массажный стол US MEDICA Alfa

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2110 мм

Ширина: 710 мм

Высота: 440/980 мм

Стационарный массажный стол US MEDICA "Alfa" был разработан с учетом пожеланий клиентов. Совместно с дизайнерами и производителями был создан односекционный классический массажный стол с электроприводом, благодаря которому высота стола регулируется легким нажатием на педаль. Сеанс массажа на столе US MEDICA "Альфа" будет протекать с максимальным комфортом и удобством для пациента, а массажисту позволит максимально подстраиваться под каждого клиента.

Стол "Альфа" может использоваться для проведения различных видов массажа, таких как: общий массаж, массаж с элементами мануальной терапии, акупунктура, рефлексотерапия и др.

Технические особенности данного стола позволяют говорить о его преимуществах:

Электрический привод обеспечивает плавную и удобную регулировку высоты простым нажатием педали, что очень удобно для массажиста.

Надежная стальная рама новой конструкции, благодаря которой увеличилась максимальная нагрузка до 1930 кг.

Люверс (отверстие для лица) в столешнице позволит клиенту чувствовать себя более комфортно во время массажа.

Ширина столешницы составляет 71 см, это позволит массажисту без затруднений работать с ближней и с дальней стороной.

Подголовник съёмный, может крепиться к любому торцу.

Специальная полка (U-Shape) предусмотрена для удобного положения рук.

Стол US MEDICA "Alfa" легко перемещать, так как стол оборудован удобными колёсиками и стопперами для фиксации положения.

Материалы, из которых выполнен стол US MEDICA "Alfa" отвечают высоким стандартам качества.

Основа его выполнена из стали, каркас из европейского бука.

Электропривод надежен и долговечен благодаря своему немецкому производителю Dewert.

Рабочий диапазон высоты столешницы варьируется от 44 до 98 см.

Высота является одним из важнейших параметров, т.к. именно от нее зависит эргономика массажиста.

Материал покрытия высококачественный материал класса люкс «арпатек», который по праву считается одним из наиболее прочных и износостойких.

В качестве наполнителя используется система Hard-Foam толщиной 6.5 см.метров.

Массажный стол US MEDICA "Alfa" отвечает всем современным требованиям к удобству и безопасности, и обеспечит пациенту невероятный комфорт во время процедур.

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