Характеристики товара
Описание
Длина: 2110 мм
Ширина: 710 мм
Высота: 630/890 мм
Стационарный стол "Kioto" от компании Yamaguchi это сочетание японского дизайна со строгими линиями и высоким качеством комфорта. Стол может широко использоваться во всевозможных медицинских учреждениях, оздоровительных санаториях, реабилитационных центрах, spa-салонах и салонах красоты, мануальных кабинетах, спортивных комплексах и т.д.
К техническим особенностям данного стола относятся:
Новая конструкция столешницы с более узкой толщиной и твердой поверхностью. Теперь мастер может прилагать меньше физических усилий, меньше уставать, а значит, работать более эффективно.
Усиленная система креплений в столешнице, за счет чего увеличилась максимальная нагрузка стационарного деревянного стола до 1900 кг.
Люверс (отверстие для лица) в столешнице позволит клиенту чувствовать себя более комфортно во время массажа.
Регулируемая высота стола от 63 до 89 см.
Подголовник съёмный, может крепиться к любому торцу стола.
Подушка подголовника ComfortEye с повышенным комфортом.
Специальная полка предусмотрена для удобного положения рук.
Полка для хранения аксессуаров и массажных принадлежностей.
В качестве материала для изготовления каркаса и ножек выбран европейский бук, отличающийся экологичностью, прочностью, стильным внешним видом.
Материал покрытия столешницы должен отличаться прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Именно поэтому для обивки используется "Арпатек", обладающий внешним сходством с натуральной кожей.
В качестве наполнителя используются многослойная система Hard-Foam, толщиной в 6,5 см.
Этот вариант отличается прочностью и обладает хорошим амортизационным свойством.
Комфортабельный, эргономичный и стильный массажный стол "Киото", как основной элемент оформления терапевтических и релаксационных кабинетов, будет пользоваться немалой популярностью среди как специалистов, так и их клиентов.