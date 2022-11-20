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Стационарный массажный стол YAMAGUCHI Kioto - фото 1Стационарный массажный стол YAMAGUCHI Kioto - фото 2Стационарный массажный стол YAMAGUCHI Kioto - фото 3Стационарный массажный стол YAMAGUCHI Kioto - фото 4

Стационарный массажный стол YAMAGUCHI Kioto

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2110 мм

Ширина: 710 мм

Высота: 630/890 мм

Стационарный стол "Kioto" от компании Yamaguchi это сочетание японского дизайна со строгими линиями и высоким качеством комфорта. Стол может широко использоваться во всевозможных медицинских учреждениях, оздоровительных санаториях, реабилитационных центрах, spa-салонах и салонах красоты, мануальных кабинетах, спортивных комплексах и т.д.

К техническим особенностям данного стола относятся:

Новая конструкция столешницы с более узкой толщиной и твердой поверхностью. Теперь мастер может прилагать меньше физических усилий, меньше уставать, а значит, работать более эффективно.

Усиленная система креплений в столешнице, за счет чего увеличилась максимальная нагрузка стационарного деревянного стола до 1900 кг.

Люверс (отверстие для лица) в столешнице позволит клиенту чувствовать себя более комфортно во время массажа.

Регулируемая высота стола от 63 до 89 см.

Подголовник съёмный, может крепиться к любому торцу стола.

Подушка подголовника ComfortEye с повышенным комфортом.

Специальная полка предусмотрена для удобного положения рук.

Полка для хранения аксессуаров и массажных принадлежностей.

В качестве материала для изготовления каркаса и ножек выбран европейский бук, отличающийся экологичностью, прочностью, стильным внешним видом.

Материал покрытия столешницы должен отличаться прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Именно поэтому для обивки используется "Арпатек", обладающий внешним сходством с натуральной кожей.

В качестве наполнителя используются многослойная система Hard-Foam, толщиной в 6,5 см.

Этот вариант отличается прочностью и обладает хорошим амортизационным свойством.

Комфортабельный, эргономичный и стильный массажный стол "Киото", как основной элемент оформления терапевтических и релаксационных кабинетов, будет пользоваться немалой популярностью среди как специалистов, так и их клиентов.

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