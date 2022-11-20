Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Африканские животные - фото 1Статуэтка Африканские животные - фото 2Статуэтка Африканские животные - фото 3Статуэтка Африканские животные - фото 4

Статуэтка Африканские животные

Артикул: CH-049-433
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Elephant's head
Статуэтка Elephant's head
Следующий Статуэтка Золотая обезьяна
Статуэтка Elephant's head

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота360 мм
  • МатериалМДФ, полисмола
  • Цветсерый, черный
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
5

Кашпо Гранд, среднее

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 30, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Кашпо Bloom 30, снежно-белый

Кашпо Dekollete, Дендробиум ШахиНастоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
11

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

Композиция ромашка ТардеНастоящее фото товара Композиция ромашка Тарде, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
6

Композиция ромашка Тарде

Стойка Сет осока КолорНастоящее фото товара Стойка Сет осока Колор, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
6

Стойка Сет осока Колор

Настоящее фото товара Вазон садово-парковый Сириус, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
10

Вазон садово-парковый Сириус

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
11

Кашпо Шилонг матовое бежевое

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп