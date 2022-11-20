Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Ананас, 30 см - фото 1Статуэтка Ананас, 30 см - фото 2Статуэтка Ананас, 30 см - фото 3

Статуэтка Ананас, 30 см

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Плетеный кактус
Следующий Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Плетеный кактус

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Диаметр170 мм

Похожие товары

Статуэтка Ананас, 31 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 31 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Статуэтка Ананас, 31 см

Статуэтка Воздушная собака, фуксияНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, фуксия

Статуэтка Воздушная собака, синяяНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, синяя

Аксессуар Телескоп Эйхгольца МорскойНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
5

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской

Аксессуар Телескоп Эйхгольца БиктонНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
11

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон

Статуэтка Золотой дискНастоящее фото товара Статуэтка Золотой диск, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена
7

Статуэтка Золотой диск

Статуэтка Бульдоги ЛюбовникиНастоящее фото товара Статуэтка Бульдоги Любовники, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
5

Статуэтка Бульдоги Любовники

Настоящее фото товара Игра Крестики Нолики, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
14

Игра Крестики Нолики, черная

Настоящее фото товара Игра Крестики Нолики, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
5

Игра Крестики Нолики, белая

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебрянаяНастоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
6

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотаяНастоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
12

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая

Настоящее фото товара Статуэтка Балтиморский корабль, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
5

Статуэтка Балтиморский корабль

Настольная лампа Ананас, желтаяНастоящее фото товара Настольная лампа Ананас, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена
8

Настольная лампа Ананас, желтая

Декоративная этническая красная маскаНастоящее фото товара Декоративная этническая красная маска, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Декоративная этническая красная маска

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Vetro 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Кашпо Vetro 40, снежно-белый

Кашпо Dekollete, Дендробиум ШахиНастоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
10

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

Настоящее фото товара Композиция Корто, Оленьи рога , произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
9

Композиция Корто, Оленьи рога

Фитостойка Порто свит грас ТироНастоящее фото товара Фитостойка Порто свит грас Тиро, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена
13

Фитостойка Порто свит грас Тиро

Хедера Коллет кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2Настоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2