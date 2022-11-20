Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Диаметр170 мм
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Композиция Корто, Оленьи рога
Фитостойка Порто свит грас Тиро
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2