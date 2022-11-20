Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Диаметр160 мм
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Стойка лаванда Хлоя
Фито стойка мох Тиес
Стойка лаванда Марис
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Композиция Вереск Олаф кашпо Dekollete Конверт
Фитостойка композиция яблоко Гифу