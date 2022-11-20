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Статуэтка Ананас, 31 см - фото 1Статуэтка Ананас, 31 см - фото 2Статуэтка Ананас, 31 см - фото 3

Статуэтка Ананас, 31 см

8 оценок
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Статуэтка Ананас, 30 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Диаметр160 мм

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