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Статуэтка antelope's head

Артикул: CH-049-444
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота1240 мм
  • Материалполимер
  • Цветкоричневый, белый, серый, бронза
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