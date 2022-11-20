Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина120 мм
- Длина360 мм
- Материалметалл
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Стойка Асель
Стойка Новогодняя туя Арин
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Фитостойка Луара папоротник Мерида
Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень