Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Длина170 мм
- Глубина200 мм
- Материалфарфор
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Кашпо Dekollete, георгин Вабад
Фитостойка Вилен фитония
Кашпо Вереск Дорос
Вазон-бочонок Аламеда
Искусственный газон Хова
Вазон для цветов Хай-тек, квадро