Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Ширина240 мм
- Глубина170 мм
- Материалполимеры
Комплект мебели Модерн
Стойка кизил Бота
Фито стойка мох Фаюм
Фитостойка Луара папоротник Тотто
Кашпо лофт Cube, синий
Искусственный газон Панама Синий
Кашпо Шилонг прозрачное янтарное
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка