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Статуэтка Череп с цветочком - фото 1

Статуэтка Череп с цветочком

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина240 мм
  • Глубина170 мм
  • Материалполимеры
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