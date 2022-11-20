Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Череп, золото - фото 1Статуэтка Череп, золото - фото 2

Статуэтка Череп, золото

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Череп Пёрпл
Статуэтка Череп Пёрпл
Следующий Статуэтка Череп с цветочком
Статуэтка Череп Пёрпл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина200 мм
  • Материалполимеры
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Quarter 25, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
4

Кашпо Quarter 25, графит

Настоящее фото товара Стойка фитония Уилт, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
2

Стойка фитония Уилт

Настоящее фото товара Стойка роза Ганна, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
17

Стойка роза Ганна

Фитостойка Луара гортензияНастоящее фото товара Фитостойка Луара гортензия, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
17

Фитостойка Луара гортензия

Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete каменьНастоящее фото товара Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
9

Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень

Осока Дали Q кашпо Dekollete 19Настоящее фото товара Осока Дали Q кашпо Dekollete 19, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
14

Осока Дали Q кашпо Dekollete 19

Композиция осока Варто кашпо Dekollete WНастоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete W, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
11

Композиция осока Варто кашпо Dekollete W

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп