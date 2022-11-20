Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина340 мм
- Глубина200 мм
- Материалполимеры
Кашпо Quarter 25, графит
Стойка фитония Уилт
Стойка роза Ганна
Фитостойка Луара гортензия
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Композиция осока Варто кашпо Dekollete W
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