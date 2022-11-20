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Статуэтка Черный человек - фото 1

Статуэтка Черный человек

14 оценок
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Аксессуар Кристалл розового кварца
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Аксессуар Кристалл розового кварца

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина410 мм
  • Глубина200 мм
  • Материалполимеры

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