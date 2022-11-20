Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина410 мм
- Глубина200 мм
- Материалполимеры
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Набор из трёх лошадок дерево манго
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы