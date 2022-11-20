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Статуэтка Дом, розовый

Артикул: CH-049-439
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота310 мм
  • Материалдерево
  • Цветрозовый, коричневый
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