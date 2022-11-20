Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Ширина100 мм
- Высота310 мм
- Материалдерево
- Цветзеленый, коричневый, белый, черный
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Вазон Аксарка, высокий 810
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
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Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп