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Статуэтка Дом, зеленый

Артикул: CH-049-438
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота310 мм
  • Материалдерево
  • Цветзеленый, коричневый, белый, черный
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