Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Длина270 мм
- Цветсиний
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Набор из трёх лошадок дерево манго
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Стойка крокосмея Берклис
Декоративная рама Вальдеричи
Фитостойка Вилен фитония
Фитостойка Порто папоротник Мерида
Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень