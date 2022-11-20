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Статуэтка Elephant with a baby elephant

Артикул: CH-049-443
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина180 мм
  • Высота190 мм
  • Материалполимер
  • Цветкоричневый, бронза
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