Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Ширина520 мм
- Высота180 мм
- Материалполимер
- Цветкоричневый, бронза
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