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Статуэтка Elephants

Артикул: CH-049-442
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота180 мм
  • Материалполимер
  • Цветкоричневый, бронза
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