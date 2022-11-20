Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина400 мм
- Высота760 мм
- Материалполимер
- Цветкоричневый, белый, серый, золотой
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Стойка пшеница Сашэ
Стойка Айсель лаванда Триз Q
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Куб 40
Кашпо Вереск Дорос
Композиция Ирис Роли
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп