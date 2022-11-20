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Статуэтка Elephant's head

Артикул: CH-049-432
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота760 мм
  • Материалполимер
  • Цветкоричневый, белый, серый, золотой
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