Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина190 мм
- Глубина110 мм
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб
Стойка ранункулюс Софи
Фито стойка Калла Иман
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара осока Сенди
Кашпо Шилонг матовое бежевое
Кашпо Шилонг матовое оранжевое