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Статуэтка Геометрический Фламинго - фото 1

Статуэтка Геометрический Фламинго

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина190 мм
  • Глубина110 мм

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