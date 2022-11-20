Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина170 мм
- Ширина130 мм
- Высота210 мм
- Материалполимер
- Цветбронза
Композиция осока Тала
Фито стойка гортензия Салем Q
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Фитостойка Вилен папоротник Мерида
Фитополотно Осока Сенди 88
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Кашпо Шилонг матовое черное
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