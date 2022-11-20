Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Горилла - фото 1Статуэтка Горилла - фото 2Статуэтка Горилла - фото 3Статуэтка Горилла - фото 4

Статуэтка Горилла

Артикул: CH-049-440
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Дом, розовый
Статуэтка Дом, розовый
Следующий Статуэтка Слоны
Статуэтка Дом, розовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Ширина130 мм
  • Высота210 мм
  • Материалполимер
  • Цветбронза
С этим товаром покупают
Композиция осока ТалаНастоящее фото товара Композиция осока Тала, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
9

Композиция осока Тала

Фито стойка гортензия Салем QНастоящее фото товара Фито стойка гортензия Салем Q, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена
2

Фито стойка гортензия Салем Q

Фитостойка Грей Анютины глазки LНастоящее фото товара Фитостойка Грей Анютины глазки L, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
15

Фитостойка Грей Анютины глазки L

Фитостойка Вилен папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
2

Фитостойка Вилен папоротник Мерида

Фитополотно Осока Сенди 88Настоящее фото товара Фитополотно Осока Сенди 88, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Фитополотно Осока Сенди 88

Фитостойка композиция яблоко ГифуНастоящее фото товара Фитостойка композиция яблоко Гифу, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Фитостойка композиция яблоко Гифу

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Кашпо Шилонг матовое черное

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп