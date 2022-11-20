Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина230 мм
- Высота400 мм
- Материалсмола
- Цветчерный, бронза
Стойка кизил Бота
Стойка орхидея Умай
Стойка Лаванда Нуар
Фитостойка Порто традесканция
Композиция Осока Марсель
Вазон садово-парковый Топаз
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп