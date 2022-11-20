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Статуэтка Gorilla

Артикул: CH-049-449
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота400 мм
  • Материалсмола
  • Цветчерный, бронза
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