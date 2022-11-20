Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Индус - фото 1Статуэтка Индус - фото 2Статуэтка Индус - фото 3

Статуэтка Индус

Артикул: CH-049-435
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Золотая обезьяна
Статуэтка Золотая обезьяна
Следующий Статуэтка Зубы акулы
Статуэтка Золотая обезьяна

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота260 мм
  • Материалполисмола
  • Цветбелый, серый, бронза
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 44, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
17

Кашпо Bloom 44, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50

Фитополотно Осока Сенди 88Настоящее фото товара Фитополотно Осока Сенди 88, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Фитополотно Осока Сенди 88

Кизил Ран кашпо Dekollete 36Настоящее фото товара Кизил Ран кашпо Dekollete 36, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Кизил Ран кашпо Dekollete 36

Вазон Аксарка, высокий 810Настоящее фото товара Вазон Аксарка, высокий 810, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
4

Вазон Аксарка, высокий 810

Настоящее фото товара Цветочница Петуния, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
14

Цветочница Петуния

Кашпо Шилонг матовое антрацитНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
15

Кашпо Шилонг матовое антрацит

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп