Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина340 мм
- Ширина400 мм
- Высота790 мм
- Материалротанг
- Цветбежевый
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Стойка роза Ганна
Стойка ранункулюс Софи
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Лавка садовая Райт Фито
Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
Композиция Осока Марсель
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп