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Статуэтка Кактус, плетеный

Артикул: CH-049-437
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота790 мм
  • Материалротанг
  • Цветбежевый
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