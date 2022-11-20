Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина370 мм
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Стойка драцена Олдер W
Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф
Фито стойка гортензия Салем Q
Герань Эскондо
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Порто традесканция