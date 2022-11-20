Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Деревянный вазон 2
Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый
Стойка алоказия Марта
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Вазон Аксарка, высокий 810
Кашпо Шилонг матовое черное