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Статуэтка Красный Тукан

Артикул: CH-049-446
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота1140 мм
  • Материалсталь, полимер
  • Цветкрасный, серый, черный
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