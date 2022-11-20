Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина280 мм
- Ширина120 мм
- Высота1140 мм
- Материалсталь, полимер
- Цветкрасный, серый, черный
Кашпо GRAND
Фитостойка Порто суккуленты
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2
Композиция Осока Марсель
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Цветочница Флора
Кашпо Шилонг глянцевое оранжевое
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