Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина240 мм
- Высота460 мм
- Материалкерамика
- Цветкрасный, желтый, белый, серый, черный
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Стойка крокосмея Берклис
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Композиция осока Варто кашпо Dekollete 3
Кашпо Шилонг матовое синее
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