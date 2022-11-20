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Статуэтка крокодил - фото 1

Статуэтка крокодил

Артикул: CH-049-408
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота460 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный, желтый, белый, серый, черный
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