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Статуэтка на подставке Голубая Рыба - фото 1

Статуэтка на подставке Голубая Рыба

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Ширина330 мм

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