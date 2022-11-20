Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина330 мм
Статуэтка на подставке Желтая Рыба
Набор аксессуаров Светящиеся шары
Керамическая статуэтка Фламинго
Статуэтка Глаза
Статуэтка Каменный Ёж
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
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Кашпо Шилонг прозрачное белое