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Статуэтка на подставке Полосатая Рыба - фото 1

Статуэтка на подставке Полосатая Рыба

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина360 мм

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