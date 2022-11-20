Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина340 мм
Статуэтка на подставке Оранжевая Пятнистая Рыба
Статуэтка на подставке Серая Рыба
Статуэтка на подставке Полосатая Рыба
Статуэтка на подставке Голубая Рыба
Статуэтка на подставке Желтая Рыба
Набор аксессуаров Светящиеся шары
Керамическая статуэтка Фламинго
Статуэтка Глаза
Статуэтка Каменный Ёж
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
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Цветочница парковая Квадро
Цветочница Широкая
Кашпо Шилонг матовое бежевое