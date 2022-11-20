Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Ширина370 мм
Набор аксессуаров Светящиеся шары
Керамическая статуэтка Фламинго
Статуэтка Глаза
Статуэтка Каменный Ёж
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Стойка драцена Олдер Q
Композиция ромашка Тарде
Фитостойка Вилен фитония
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40
Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт