Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина550 мм
- Ширина170 мм
- Высота270 мм
- Материалсмола
- Цветсерый
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Фитостойка Луара эвкалипт
Цветочница Флора
Цветочница Бегония
Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм
Кашпо Прованс квадратное (бежевое)
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
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Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп