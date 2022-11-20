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Статуэтка Носорог

Артикул: CH-049-450
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота270 мм
  • Материалсмола
  • Цветсерый
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