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Статуэтка Обезьянка

Артикул: CH-049-447
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота1090 мм
  • Материалсталь, полимер
  • Цветзолотой
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