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Статуэтка Орлы - фото 1

Статуэтка Орлы

Артикул: CH-049-409
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота320 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный, желтый, белый, серый, черный
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