Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина110 мм
- Высота140 мм
- Материалполимер
- Цветзеленый, золотой
Кашпо classic 35, снежно-белый
Кашпо Dekollete, кактус Нави
Стойка модульная осока Леора
Фитостойка Ювон суккуленты
Лавка садовая Райт Фито
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Кашпо Шилонг матовое антрацит
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп