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Статуэтка Слон

Артикул: CH-049-456
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота300 мм
  • Материалполимер
  • Цветбелый, бронза
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