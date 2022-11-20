Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина190 мм
- Ширина580 мм
- Высота310 мм
- Материалполимер
- Цветкоричневый, черный, бронза
Стойка Личи Чарисса Модуль Q
Декоративная рама Вальдеричи
Фитостойка Луара монстера
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Кашпо Фиалка Бурга S
Кашпо Шилонг матовое серый
Кашпо Шилонг матовое светящееся
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