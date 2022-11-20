Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Слоны - фото 1Статуэтка Слоны - фото 2Статуэтка Слоны - фото 3

Статуэтка Слоны

Артикул: CH-049-441
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Горилла
Статуэтка Горилла
Следующий Статуэтка Elephants
Статуэтка Горилла

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота310 мм
  • Материалполимер
  • Цветкоричневый, черный, бронза
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Модуль Q, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Стойка Личи Чарисса Модуль Q

Декоративная рама ВальдеричиНастоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
3

Декоративная рама Вальдеричи

Фитостойка Луара монстераНастоящее фото товара Фитостойка Луара монстера, произведённого компанией ChiedoCover
30 690
Оптовая цена
5

Фитостойка Луара монстера

Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
3

Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга S, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
12

Кашпо Фиалка Бурга S

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Кашпо Шилонг матовое серый

Кашпо Шилонг матовое светящеесяНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое светящееся, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
2

Кашпо Шилонг матовое светящееся

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп