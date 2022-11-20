Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Ширина150 мм
- Длина100 мм
- Материалполимеры
- Цветбирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Кашпо GRAND
Фито стойка агава Хинг
Фитостойка Грей Анютины глазки S
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Вазон садово-парковый Топаз