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Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый - фото 1

Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина100 мм
  • Материалполимеры
  • Цветбирюзовый

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