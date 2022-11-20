Товар в корзине. Перейти
Статуэтка собаки Джакометти - фото 1Статуэтка собаки Джакометти - фото 2Статуэтка собаки Джакометти - фото 3Статуэтка собаки Джакометти - фото 4

Статуэтка собаки Джакометти

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Следующий Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина95 мм
  • Длина360 мм

Похожие товары

Арт-объект Квадраты и Шары из дереваНастоящее фото товара Арт-объект Квадраты и Шары из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от310 390
Оптовая цена
15

Арт-объект Квадраты и Шары из дерева

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
8

Статуэтка Воздушная собака, серебряная

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
13

Статуэтка Воздушная собака, красная

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
13

Статуэтка Воздушная собака, голубая

Настоящее фото товара Пальма из ротанга, 1500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от91 090
Оптовая цена
7

Пальма из ротанга, 1500 мм

Настоящее фото товара Пальма из ротанга, 1800 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от115 490
Оптовая цена
11

Пальма из ротанга, 1800 мм

Настоящее фото товара Статуэтка Хакан, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
12

Статуэтка Хакан

Статуэтка Плетеный кактусНастоящее фото товара Статуэтка Плетеный кактус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
8

Статуэтка Плетеный кактус

Статуэтка Ананас, 30 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Ананас, 30 см

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Статуэтка Ананас, 31 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 31 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Статуэтка Ананас, 31 см

Статуэтка Воздушная собака, фуксияНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, фуксия

Статуэтка Воздушная собака, синяяНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, синяя

Аксессуар Телескоп Эйхгольца МорскойНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
5

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35

Лавка - кашпо Морет, Финик ГиланНастоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан

Композиция орхидея ФелизНастоящее фото товара Композиция орхидея Фелиз, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Композиция орхидея Фелиз

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
5

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30

Фитостойка Луара осокаНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока

Фитостойка Луара осока ГарриНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока Гарри, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока Гарри

Настоящее фото товара Цветочница парковая Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
5

Цветочница парковая Квадро