Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина95 мм
- Длина360 мм
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
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