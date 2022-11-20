Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина100 мм
- Глубина90 мм
- Материалгипс
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Стойка осока Ларди
Композиция пуансетия Берта
Фито стойка агава Танта
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Фитостойка Порто монстера
Цветочница Петуния
Кашпо Шилонг матовое фисташковое