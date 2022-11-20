Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина250 мм
- Глубина90 мм
- Цветголубой
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Стойка кизил Бота
Фитостойка Ювон суккуленты
Фитостойка Луара папоротник Тотто
Фитостойка Порто гортензия
Фитостойка композиция яблоко Гифу