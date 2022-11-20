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Статуэтка Воздушная собака, голубая - фото 1

Статуэтка Воздушная собака, голубая

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Длина250 мм
  • Глубина90 мм
  • Цветголубой

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