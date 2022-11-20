Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина250 мм
- Глубина90 мм
- Цветкрасный
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Стойка кизил Бота
Фитостойка Грей Анютины глазки S
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Цветочница Широкая
Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм
Кашпо Шилонг матовое светящееся