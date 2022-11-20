Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина250 мм
- Глубина90 мм
- Цветсеребряный
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Фитостойка Порто фитония
Фитостойка Вилен традесканция
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Фитостойка Порто осока Гарри
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 3
Цветочница парковая Квадро