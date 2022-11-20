Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина160 мм
- Длина470 мм
- Цветсиний
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Фитостойка Порто суккуленты
Фитостойка Вилен традесканция
Фитостойка Луара гортензия
Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50
Кашпо Фиалка Бурга F
Кашпо Gent